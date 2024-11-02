CROS

Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

שֵׁםCROS

דירוגNo.2737

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור866,012,434.4554693

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.15598765268869066,2024-11-02

המחיר הנמוך ביותר0.000196516724382098,2025-08-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואEthereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
CROS/USDT
Cros
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (CROS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...