Chimpzee (CHMPZ) מידע Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. אתר רשמי: https://www.chimpzee.io מסמך לבן: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD קנה CHMPZעכשיו!

Chimpzee (CHMPZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chimpzee (CHMPZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 828.80K $ 828.80K $ 828.80K שיא כל הזמנים: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 שפל כל הזמנים: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 מחיר נוכחי: $ 0.00004144 $ 0.00004144 $ 0.00004144 למידע נוסף על Chimpzee (CHMPZ) מחיר

Chimpzee (CHMPZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chimpzee (CHMPZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHMPZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHMPZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHMPZטוקניומיקה, חקרו אתCHMPZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

