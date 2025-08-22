עוד על CELO

CELO סֵמֶל

CELO מְחִיר(CELO)

1 CELO ל USDמחיר חי:

$0.3248
$0.3248$0.3248
-3.47%1D
USD
CELO (CELO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:08:09 (UTC+8)

CELO (CELO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.32
$ 0.32$ 0.32
24 שעות נמוך
$ 0.355
$ 0.355$ 0.355
גבוה 24 שעות

$ 0.32
$ 0.32$ 0.32

$ 0.355
$ 0.355$ 0.355

$ 10.6583577
$ 10.6583577$ 10.6583577

$ 0.2383232905502136
$ 0.2383232905502136$ 0.2383232905502136

+0.55%

-3.47%

-0.22%

-0.22%

CELO (CELO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.325. במהלך 24 השעות האחרונות, CELO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.32 לבין שיא של $ 0.355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CELOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.6583577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2383232905502136.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CELO השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CELO (CELO) מידע שוק

No.242

$ 188.08M
$ 188.08M$ 188.08M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 325.00M
$ 325.00M$ 325.00M

578.72M
578.72M 578.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

57.87%

CELO

שווי השוק הנוכחי של CELO הוא $ 188.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.11M. ההיצע במחזור של CELO הוא 578.72M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.00M.

CELO (CELO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CELOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011676-3.47%
30 ימים$ -0.0284-8.04%
60 ימים$ +0.0642+24.61%
90 ימים$ -0.0551-14.50%
CELO שינוי מחיר היום

היום,CELO רשם שינוי של $ -0.011676 (-3.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CELO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0284 (-8.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CELO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CELO ראה שינוי של $ +0.0642 (+24.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CELO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0551 (-14.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CELO (CELO)?

בדוק את CELO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CELOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCELO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CELOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCELO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CELOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CELO (CELO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CELO (CELO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CELO.

בדוק את CELO תחזית המחיר עכשיו‏!

CELO (CELO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CELO (CELO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CELO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CELO (CELO)

מחפש איך לקנותCELO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CELOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CELO למטבעות מקומיים

CELO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CELO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCELO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CELO

כמה שווה CELO (CELO) היום?
החי CELOהמחיר ב USD הוא 0.325 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CELO ל USD?
המחיר הנוכחי של CELO ל USD הוא $ 0.325. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CELO?
שווי השוק של CELO הוא $ 188.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CELO?
ההיצע במחזור של CELO הוא 578.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CELO?
‏‏CELO השיג מחיר שיא (ATH) של 10.6583577 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CELO?
CELO ‏‏רשם מחירATL של 0.2383232905502136 USD.
מהו נפח המסחר של CELO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CELO הוא $ 1.11M USD.
האם CELO יעלה השנה?
CELO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CELO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:08:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

