Capinfra מחיר היום

מחיר Capinfra (CAPINFRA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09395, עם שינוי של 1.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPINFRA ל ILS הוא ₪ 0.09395 לכל CAPINFRA.

Capinfra כרגע מדורג במקום #3838 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CAPINFRA. ב‑24 השעות האחרונות, CAPINFRA סחר בין ₪ 0.09344 (נמוך) ל ₪ 0.09738 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.036030274733140322, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.04878857137773121633.

ביצועים לטווח קצר, CAPINFRA נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -0.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 49.54K.

Capinfra (CAPINFRA) מידע שוק

דירוג No.3838 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 49.54K₪ 49.54K ₪ 49.54K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 18.79M₪ 18.79M ₪ 18.79M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 200,000,000 200,000,000 200,000,000 אספקה כוללת 200,000,000 200,000,000 200,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Capinfra הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 49.54K. ההיצע במחזור של CAPINFRA הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 18.79M.