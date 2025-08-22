עוד על BVG

Bovine Verse Game סֵמֶל

Bovine Verse Game מְחִיר(BVG)

Bovine Verse Game (BVG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:31 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) מידע על מחיר (USD)

Bovine Verse Game (BVG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08374. במהלך 24 השעות האחרונות, BVG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08106 לבין שיא של $ 0.08991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BVGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BVG השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bovine Verse Game (BVG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bovine Verse Game הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.65K. ההיצע במחזור של BVG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.74M.

Bovine Verse Game (BVG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bovine Verse Gameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0008619+1.04%
30 ימים$ -0.00128-1.51%
60 ימים$ +0.00756+9.92%
90 ימים$ -0.01552-15.64%
Bovine Verse Game שינוי מחיר היום

היום,BVG רשם שינוי של $ +0.0008619 (+1.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00128 (-1.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BVG ראה שינוי של $ +0.00756 (+9.92%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01552 (-15.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bovine Verse Game (BVG)?

בדוק את Bovine Verse Game עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bovine Verse Gameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBVG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bovine Verse Gameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBovine Verse Game לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bovine Verse Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bovine Verse Game (BVG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bovine Verse Game (BVG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bovine Verse Game.

בדוק את Bovine Verse Game תחזית המחיר עכשיו‏!

Bovine Verse Game (BVG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bovine Verse Game (BVG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BVG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bovine Verse Game (BVG)

מחפש איך לקנותBovine Verse Game? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bovine Verse Gameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BVG למטבעות מקומיים

Bovine Verse Game מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bovine Verse Game, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bovine Verse Game

כמה שווה Bovine Verse Game (BVG) היום?
החי BVGהמחיר ב USD הוא 0.08374 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BVG ל USD?
המחיר הנוכחי של BVG ל USD הוא $ 0.08374. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bovine Verse Game?
שווי השוק של BVG הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BVG?
ההיצע במחזור של BVG הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BVG?
‏‏BVG השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BVG?
BVG ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BVG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BVG הוא $ 4.65K USD.
האם BVG יעלה השנה?
BVG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BVG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bovine Verse Game (BVG) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

