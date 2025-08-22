Bovine Verse Game (BVG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08374. במהלך 24 השעות האחרונות, BVG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08106 לבין שיא של $ 0.08991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BVGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BVG השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bovine Verse Game (BVG) מידע שוק
--
----
$ 4.65K
$ 4.65K$ 4.65K
$ 83.74M
$ 83.74M$ 83.74M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Bovine Verse Game הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.65K. ההיצע במחזור של BVG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.74M.
Bovine Verse Game (BVG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bovine Verse Gameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0008619
+1.04%
30 ימים
$ -0.00128
-1.51%
60 ימים
$ +0.00756
+9.92%
90 ימים
$ -0.01552
-15.64%
Bovine Verse Game שינוי מחיר היום
היום,BVG רשם שינוי של $ +0.0008619 (+1.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00128 (-1.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BVG ראה שינוי של $ +0.00756 (+9.92%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bovine Verse Game שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01552 (-15.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bovine Verse Game (BVG)?
BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!
Bovine Verse Gameתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bovine Verse Game (BVG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bovine Verse Game (BVG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bovine Verse Game.
הבנת הטוקנומיקה של Bovine Verse Game (BVG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BVG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bovine Verse Game (BVG)
