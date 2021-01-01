BarnBridge (BOND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BarnBridge (BOND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BarnBridge (BOND) מידע BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. אתר רשמי: https://barnbridge.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f קנה BONDעכשיו!

BarnBridge (BOND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BarnBridge (BOND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M שיא כל הזמנים: $ 93 $ 93 $ 93 שפל כל הזמנים: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 מחיר נוכחי: $ 0.1724 $ 0.1724 $ 0.1724 למידע נוסף על BarnBridge (BOND) מחיר

BarnBridge (BOND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BarnBridge (BOND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BONDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BONDטוקניומיקה, חקרו אתBONDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BarnBridge (BOND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BONDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOND עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BONDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

