BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

שֵׁםBOND

דירוגNo.2054

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%3,83

אספקת מחזור7.910.262,29101514

מקסימום היצע10.000.000

אספקה כוללת10.000.000

שיעור מחזור0.791%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים185.92532004,2020-10-27

המחיר הנמוך ביותר0.1420794991809,2025-07-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

