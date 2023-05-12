BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

שֵׁםBOBO

דירוגNo.741

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור66,134,444,313,649

מקסימום היצע69,000,000,000,000

אספקה כוללת66,484,444,313,649

שיעור מחזור0.9584%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000003496956583032,2024-06-12

המחיר הנמוך ביותר0.00000000004584169,2023-05-12

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

BOBO/USDT
BOBO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BOBO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
BOBO/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BOBO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
