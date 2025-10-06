Boba Cat מחיר היום

מחיר Boba Cat (BOBACAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.001962, עם שינוי של 6.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBACAT ל USD הוא $ 0.001962 לכל BOBACAT.

Boba Cat כרגע מדורג במקום #1988 לפי שווי שוק של $ 1.20M, עם היצע במחזור של 612.88M BOBACAT. ב‑24 השעות האחרונות, BOBACAT סחר בין $ 0.001834 (נמוך) ל $ 0.002188 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09484798014935664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00017406913220778.

ביצועים לטווח קצר, BOBACAT נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -25.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.09K.

Boba Cat (BOBACAT) מידע שוק

דירוג No.1988 שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M אספקת מחזור 612.88M 612.88M 612.88M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 61.28% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Boba Cat הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.09K. ההיצע במחזור של BOBACAT הוא 612.88M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.