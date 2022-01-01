Bluefin (BLUE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bluefin (BLUE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bluefin (BLUE) מידע Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. אתר רשמי: https://bluefin.io/ מסמך לבן: https://learn.bluefin.io/bluefin סייר בלוקים: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs קנה BLUEעכשיו!

Bluefin (BLUE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bluefin (BLUE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.94M $ 21.94M $ 21.94M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (שווי מדולל מלא): $ 71.79M $ 71.79M $ 71.79M שיא כל הזמנים: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 שפל כל הזמנים: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 מחיר נוכחי: $ 0.07179 $ 0.07179 $ 0.07179 למידע נוסף על Bluefin (BLUE) מחיר

Bluefin (BLUE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bluefin (BLUE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLUE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLUEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLUEטוקניומיקה, חקרו אתBLUEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLUE מעוניין להוסיף את Bluefin (BLUE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BLUE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BLUE ב-MEXC עכשיו!

Bluefin (BLUE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLUEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLUE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLUE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLUE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLUE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLUEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

