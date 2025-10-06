Blockstreet מחיר היום

מחיר Blockstreet (BLOCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.009808, עם שינוי של 18.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOCK ל USD הוא $ 0.009808 לכל BLOCK.

Blockstreet כרגע מדורג במקום #3306 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BLOCK. ב‑24 השעות האחרונות, BLOCK סחר בין $ 0.008092 (נמוך) ל $ 0.010097 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.16789242217477088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.029530839930425.

ביצועים לטווח קצר, BLOCK נע ב +2.12% בשעה האחרונה ו -48.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 227.94K.

Blockstreet (BLOCK) מידע שוק

דירוג No.3306 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 227.94K$ 227.94K $ 227.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.81M$ 9.81M $ 9.81M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Blockstreet הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 227.94K. ההיצע במחזור של BLOCK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.81M.