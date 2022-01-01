CreatorBid (BID) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CreatorBid (BID), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CreatorBid (BID) מידע Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. אתר רשמי: https://creator.bid/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B קנה BIDעכשיו!

CreatorBid (BID) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CreatorBid (BID), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.90M $ 24.90M $ 24.90M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 92.59M $ 92.59M $ 92.59M שיא כל הזמנים: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 שפל כל הזמנים: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 מחיר נוכחי: $ 0.09259 $ 0.09259 $ 0.09259 למידע נוסף על CreatorBid (BID) מחיר

CreatorBid (BID) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CreatorBid (BID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BIDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BIDטוקניומיקה, חקרו אתBIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BID מעוניין להוסיף את CreatorBid (BID) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BID, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BID ב-MEXC עכשיו!

CreatorBid (BID) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BIDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BID עכשיו את היסטוריית המחירים!

BID חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BID עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BID משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BIDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!