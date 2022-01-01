BugsCoin (BGSC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BugsCoin (BGSC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BugsCoin (BGSC) מידע BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. אתר רשמי: https://www.bugscoin.com מסמך לבן: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 קנה BGSCעכשיו!

BugsCoin (BGSC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BugsCoin (BGSC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 74.27M $ 74.27M $ 74.27M ההיצע הכולל: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B אספקה במחזור: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 642.30M $ 642.30M $ 642.30M שיא כל הזמנים: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 שפל כל הזמנים: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 מחיר נוכחי: $ 0.006423 $ 0.006423 $ 0.006423 למידע נוסף על BugsCoin (BGSC) מחיר

BugsCoin (BGSC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BugsCoin (BGSC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BGSC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BGSCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BGSCטוקניומיקה, חקרו אתBGSCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BGSC מעוניין להוסיף את BugsCoin (BGSC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BGSC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BGSC ב-MEXC עכשיו!

BugsCoin (BGSC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BGSCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BGSC עכשיו את היסטוריית המחירים!

BGSC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BGSC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BGSC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BGSCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

