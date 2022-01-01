DAOBASE (BEE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DAOBASE (BEE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DAOBASE (BEE) מידע DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. אתר רשמי: https://daobase.ai מסמך לבן: https://docs.daobase.ai/daobase סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 קנה BEEעכשיו!

DAOBASE (BEE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DAOBASE (BEE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 מחיר נוכחי: $ 0.009499 $ 0.009499 $ 0.009499 למידע נוסף על DAOBASE (BEE) מחיר

DAOBASE (BEE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DAOBASE (BEE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BEEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BEEטוקניומיקה, חקרו אתBEEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

