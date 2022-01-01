Beam (BEAMX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Beam (BEAMX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Beam (BEAMX) מידע The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. אתר רשמי: https://www.onbeam.com/ מסמך לבן: https://docs.onbeam.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE קנה BEAMXעכשיו!

Beam (BEAMX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beam (BEAMX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 361.50M $ 361.50M $ 361.50M ההיצע הכולל: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B אספקה במחזור: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (שווי מדולל מלא): $ 456.27M $ 456.27M $ 456.27M שיא כל הזמנים: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 שפל כל הזמנים: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 מחיר נוכחי: $ 0.007308 $ 0.007308 $ 0.007308 למידע נוסף על Beam (BEAMX) מחיר

Beam (BEAMX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Beam (BEAMX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEAMX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BEAMXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BEAMXטוקניומיקה, חקרו אתBEAMXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Beam (BEAMX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BEAMXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BEAMX עכשיו את היסטוריית המחירים!

BEAMX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BEAMX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BEAMX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BEAMXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

