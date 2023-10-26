BEAMX

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

שֵׁםBEAMX

דירוגNo.147

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.02%

אספקת מחזור49,466,004,168

מקסימום היצע0

אספקה כוללת62,434,008,330

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.0443396537575509,2024-03-10

המחיר הנמוך ביותר0.003813809076023138,2023-10-26

בלוקצ'יין ציבוריETH

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

