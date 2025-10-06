AVIAH Protocol מחיר היום

מחיר AVIAH Protocol (AVIAH) בזמן אמת היום הוא $ 5.939, עם שינוי של 0.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVIAH ל USD הוא $ 5.939 לכל AVIAH.

AVIAH Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AVIAH. ב‑24 השעות האחרונות, AVIAH סחר בין $ 5.913 (נמוך) ל $ 5.944 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AVIAH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.98K.

AVIAH Protocol (AVIAH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 64.98K$ 64.98K $ 64.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.70B$ 29.70B $ 29.70B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של AVIAH Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.98K. ההיצע במחזור של AVIAH הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.70B.