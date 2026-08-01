ARCS מחיר היום

מחיר ARCS (ARCS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00908, עם שינוי של 1.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCS ל ILS הוא ₪ 0.00908 לכל ARCS.

ARCS כרגע מדורג במקום #3857 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ARCS. ב‑24 השעות האחרונות, ARCS סחר בין ₪ 0.00872 (נמוך) ל ₪ 0.00918 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 8.9283716951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0001161449138613556.

ביצועים לטווח קצר, ARCS נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -10.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 28.25K.

ARCS (ARCS) מידע שוק

דירוג No.3857 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 28.25K₪ 28.25K ₪ 28.25K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 45.40M₪ 45.40M ₪ 45.40M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של ARCS הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 28.25K. ההיצע במחזור של ARCS הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 45.40M.