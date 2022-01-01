Altura (ALU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Altura (ALU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Altura (ALU) מידע Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. אתר רשמי: https://www.altura.com/ מסמך לבן: http://altura.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 קנה ALUעכשיו!

Altura (ALU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Altura (ALU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 40.99M $ 40.99M $ 40.99M ההיצע הכולל: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M אספקה במחזור: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.99M $ 40.99M $ 40.99M שיא כל הזמנים: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 שפל כל הזמנים: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 מחיר נוכחי: $ 0.0414 $ 0.0414 $ 0.0414 למידע נוסף על Altura (ALU) מחיר

Altura (ALU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Altura (ALU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALUטוקניומיקה, חקרו אתALUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ALU מעוניין להוסיף את Altura (ALU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ALU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ALU ב-MEXC עכשיו!

Altura (ALU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALU עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

