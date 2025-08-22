Stability World AI (AIW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00131. במהלך 24 השעות האחרונות, AIW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001279 לבין שיא של $ 0.001469, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIW השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Stability World AI (AIW) מידע שוק
--
----
$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Stability World AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.33K. ההיצע במחזור של AIW הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.10M.
Stability World AI (AIW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Stability World AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00003098
-2.31%
30 ימים
$ +0.000412
+45.87%
60 ימים
$ +0.000282
+27.43%
90 ימים
$ +0.000309
+30.86%
Stability World AI שינוי מחיר היום
היום,AIW רשם שינוי של $ -0.00003098 (-2.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Stability World AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000412 (+45.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Stability World AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIW ראה שינוי של $ +0.000282 (+27.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Stability World AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000309 (+30.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stability World AI (AIW)?
Stability World AI is a groundbreaking generative AI platform designed for Web3 enthusiasts, creators, and communities. It allows users to create, train, and deploy custom AI Models and AI Agents tailored to specific needs. Whether you’re generating KOL models, videos, or animations, Stability World AI provides tools to unlock your creativity and engage audiences. Each AI Agent is tokenized and paired with the native currency, $AIW, unlocking a seamless blend of creativity and decentralized finance.
By providing a comprehensive Generative AI solution with the API Protocol, Stability World AI supports projects transforming social media personas into customizable materials and brings a new paradigm to digital identity, engagement, and DeFi.
Stability World AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stability World AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAIW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stability World AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStability World AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Stability World AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Stability World AI (AIW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stability World AI (AIW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stability World AI.
הבנת הטוקנומיקה של Stability World AI (AIW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Stability World AI (AIW)
מחפש איך לקנותStability World AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stability World AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.