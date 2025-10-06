AGI Alpha מחיר היום

מחיר AGI Alpha (AGIALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0033303, עם שינוי של 14.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGIALPHA ל USD הוא $ 0.0033303 לכל AGIALPHA.

AGI Alpha כרגע מדורג במקום #1555 לפי שווי שוק של $ 3.33M, עם היצע במחזור של 1000.00M AGIALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, AGIALPHA סחר בין $ 0.0033303 (נמוך) ל $ 0.0042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.049960137859604584, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000577276480339268.

ביצועים לטווח קצר, AGIALPHA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -49.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.05K.

AGI Alpha (AGIALPHA) מידע שוק

דירוג No.1555 שווי שוק $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M נפח (24 שעות) $ 2.05K$ 2.05K $ 2.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 בלוקצ'יין ציבורי SOL

