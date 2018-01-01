ABEY (ABEY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ABEY (ABEY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ABEY (ABEY) מידע Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. אתר רשמי: https://abey.com מסמך לבן: https://docs.abeychain.com סייר בלוקים: https://abeyscan.com קנה ABEYעכשיו!

ABEY (ABEY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ABEY (ABEY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 85.26M $ 85.26M $ 85.26M שיא כל הזמנים: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 שפל כל הזמנים: $ 0.07262114781404948 $ 0.07262114781404948 $ 0.07262114781404948 מחיר נוכחי: $ 0.0735 $ 0.0735 $ 0.0735 למידע נוסף על ABEY (ABEY) מחיר

ABEY (ABEY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ABEY (ABEY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ABEY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ABEYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ABEYטוקניומיקה, חקרו אתABEYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ABEY מעוניין להוסיף את ABEY (ABEY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ABEY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ABEY ב-MEXC עכשיו!

ABEY (ABEY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ABEYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ABEY עכשיו את היסטוריית המחירים!

ABEY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ABEY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ABEY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ABEYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

