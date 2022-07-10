ABEY

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

שֵׁםABEY

דירוגNo.3883

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,159,996,027

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.1184874245817253,2022-07-10

המחיר הנמוך ביותר0.06964958535605693,2025-09-08

בלוקצ'יין ציבוריABEY

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ABEY/USDT
ABEY
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ABEY)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
