Newton (AB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00927. במהלך 24 השעות האחרונות, AB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008697 לבין שיא של $ 0.009363, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01729000494512941, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000021727235152132.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AB השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +4.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Newton (AB) מידע שוק
No.105
$ 687.64M
$ 687.64M$ 687.64M
$ 111.65K
$ 111.65K$ 111.65K
$ 916.10M
$ 916.10M$ 916.10M
74.18B
74.18B 74.18B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46
75.06%
0.01%
2019-04-16 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
NEW
שווי השוק הנוכחי של Newton הוא $ 687.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.65K. ההיצע במחזור של AB הוא 74.18B, עם היצע כולל של 98823661261.46. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 916.10M.
Newton (AB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Newtonהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00040767
+4.60%
30 ימים
$ +0.000517
+5.90%
60 ימים
$ -0.000695
-6.98%
90 ימים
$ +0.001293
+16.20%
Newton שינוי מחיר היום
היום,AB רשם שינוי של $ +0.00040767 (+4.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Newton שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000517 (+5.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Newton שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AB ראה שינוי של $ -0.000695 (-6.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Newton שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001293 (+16.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Newton (AB)?
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Newtonההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Newtonאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNewton לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Newtonתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Newton (AB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Newton (AB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Newton.
הבנת הטוקנומיקה של Newton (AB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Newton (AB)
מחפש איך לקנותNewton? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Newtonב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.