Newton סֵמֶל

Newton מְחִיר(AB)

1 AB ל USDמחיר חי:

$0.00927
$0.00927$0.00927
+4.60%1D
USD
Newton (AB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:00 (UTC+8)

Newton (AB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008697
$ 0.008697$ 0.008697
24 שעות נמוך
$ 0.009363
$ 0.009363$ 0.009363
גבוה 24 שעות

$ 0.008697
$ 0.008697$ 0.008697

$ 0.009363
$ 0.009363$ 0.009363

$ 0.01729000494512941
$ 0.01729000494512941$ 0.01729000494512941

$ 0.000021727235152132
$ 0.000021727235152132$ 0.000021727235152132

+0.36%

+4.60%

+1.31%

+1.31%

Newton (AB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00927. במהלך 24 השעות האחרונות, AB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008697 לבין שיא של $ 0.009363, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01729000494512941, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000021727235152132.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AB השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +4.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Newton (AB) מידע שוק

No.105

$ 687.64M
$ 687.64M$ 687.64M

$ 111.65K
$ 111.65K$ 111.65K

$ 916.10M
$ 916.10M$ 916.10M

74.18B
74.18B 74.18B

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

75.06%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

NEW

שווי השוק הנוכחי של Newton הוא $ 687.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.65K. ההיצע במחזור של AB הוא 74.18B, עם היצע כולל של 98823661261.46. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 916.10M.

Newton (AB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Newtonהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00040767+4.60%
30 ימים$ +0.000517+5.90%
60 ימים$ -0.000695-6.98%
90 ימים$ +0.001293+16.20%
Newton שינוי מחיר היום

היום,AB רשם שינוי של $ +0.00040767 (+4.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Newton שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000517 (+5.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Newton שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AB ראה שינוי של $ -0.000695 (-6.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Newton שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001293 (+16.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Newton (AB)?

בדוק את Newton עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNewton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Newtonההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Newton

כמה שווה Newton (AB) היום?
החי ABהמחיר ב USD הוא 0.00927 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AB ל USD?
המחיר הנוכחי של AB ל USD הוא $ 0.00927. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Newton?
שווי השוק של AB הוא $ 687.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AB?
ההיצע במחזור של AB הוא 74.18B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AB?
‏‏AB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01729000494512941 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AB?
AB ‏‏רשם מחירATL של 0.000021727235152132 USD.
מהו נפח המסחר של AB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AB הוא $ 111.65K USD.
האם AB יעלה השנה?
AB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:00 (UTC+8)

