The Official 67 Coin מחיר היום

מחיר The Official 67 Coin (67) בזמן אמת היום הוא $ 0.03141, עם שינוי של 42.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 67 ל USD הוא $ 0.03141 לכל 67.

The Official 67 Coin כרגע מדורג במקום #709 לפי שווי שוק של $ 31.40M, עם היצע במחזור של 999.68M 67. ב‑24 השעות האחרונות, 67 סחר בין $ 0.01538 (נמוך) ל $ 0.0389 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.024728051242393703, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000086375925910336.

ביצועים לטווח קצר, 67 נע ב -1.51% בשעה האחרונה ו +528.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 538.03K.

The Official 67 Coin (67) מידע שוק

דירוג No.709 שווי שוק $ 31.40M$ 31.40M $ 31.40M נפח (24 שעות) $ 538.03K$ 538.03K $ 538.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.40M$ 31.40M $ 31.40M אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M מקסימום היצע 999,680,000 999,680,000 999,680,000 אספקה כוללת 999,680,000 999,680,000 999,680,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

