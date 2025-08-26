21Million (21M) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0345391 גבוה 24 שעות $ 0.03785765 שיא כל הזמנים $ 0.085285 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01591473 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -6.63% שינוי מחיר (7D) -1.89%

21Million (21M) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03488115. במהלך 24 השעות האחרונות, 21M נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0345391 לבין שיא של $ 0.03785765, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 21Mהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01591473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 21M השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

21Million (21M) מידע שוק

שווי שוק $ 607.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 622.24K אספקת מחזור 17.42M אספקה כוללת 17,839,174.6665238

שווי השוק הנוכחי של 21Million הוא $ 607.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 21M הוא 17.42M, עם היצע כולל של 17839174.6665238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.24K.