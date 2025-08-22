עוד על 1R0R

R0AR TOKEN סֵמֶל

R0AR TOKEN מְחִיר(1R0R)

R0AR TOKEN (1R0R) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:46:53 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) מידע על מחיר (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03976. במהלך 24 השעות האחרונות, 1R0R נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03713 לבין שיא של $ 0.04156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1R0Rהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05359728874422925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003689277531738991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1R0R השתנה ב -1.22% במהלך השעה האחרונה, +5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של R0AR TOKEN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.86K. ההיצע במחזור של 1R0R הוא --, עם היצע כולל של 1000000000010. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.60M.

R0AR TOKEN (1R0R) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של R0AR TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0020191+5.35%
30 ימים$ +0.01847+86.75%
60 ימים$ +0.02976+297.60%
90 ימים$ +0.02976+297.60%
R0AR TOKEN שינוי מחיר היום

היום,1R0R רשם שינוי של $ +0.0020191 (+5.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01847 (+86.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,1R0R ראה שינוי של $ +0.02976 (+297.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02976 (+297.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של R0AR TOKEN (1R0R)?

בדוק את R0AR TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהR0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול R0AR TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוק1R0R את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים R0AR TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךR0AR TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

R0AR TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה R0AR TOKEN (1R0R) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות R0AR TOKEN (1R0R) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור R0AR TOKEN.

בדוק את R0AR TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

R0AR TOKEN (1R0R) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של R0AR TOKEN (1R0R) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1R0R הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות R0AR TOKEN (1R0R)

מחפש איך לקנותR0AR TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש R0AR TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

1R0R למטבעות מקומיים

R0AR TOKEN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של R0AR TOKEN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרR0AR TOKEN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על R0AR TOKEN

כמה שווה R0AR TOKEN (1R0R) היום?
החי 1R0Rהמחיר ב USD הוא 0.03976 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 1R0R ל USD?
המחיר הנוכחי של 1R0R ל USD הוא $ 0.03976. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של R0AR TOKEN?
שווי השוק של 1R0R הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 1R0R?
ההיצע במחזור של 1R0R הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 1R0R?
‏‏1R0R השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05359728874422925 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 1R0R?
1R0R ‏‏רשם מחירATL של 0.003689277531738991 USD.
מהו נפח המסחר של 1R0R?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 1R0R הוא $ 9.86K USD.
האם 1R0R יעלה השנה?
1R0R ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 1R0R תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:46:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

