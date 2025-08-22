R0AR TOKEN (1R0R) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03976. במהלך 24 השעות האחרונות, 1R0R נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03713 לבין שיא של $ 0.04156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1R0Rהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05359728874422925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003689277531738991.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1R0R השתנה ב -1.22% במהלך השעה האחרונה, +5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+71.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
R0AR TOKEN (1R0R) מידע שוק
No.5870
--
----
$ 9.86K
$ 397.60M
--
----
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH
שווי השוק הנוכחי של R0AR TOKEN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.86K. ההיצע במחזור של 1R0R הוא --, עם היצע כולל של 1000000000010. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.60M.
R0AR TOKEN (1R0R) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של R0AR TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0020191
+5.35%
30 ימים
$ +0.01847
+86.75%
60 ימים
$ +0.02976
+297.60%
90 ימים
$ +0.02976
+297.60%
R0AR TOKEN שינוי מחיר היום
היום,1R0R רשם שינוי של $ +0.0020191 (+5.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01847 (+86.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,1R0R ראה שינוי של $ +0.02976 (+297.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
R0AR TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02976 (+297.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של R0AR TOKEN (1R0R)?
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKENתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה R0AR TOKEN (1R0R) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות R0AR TOKEN (1R0R) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור R0AR TOKEN.
הבנת הטוקנומיקה של R0AR TOKEN (1R0R) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1R0R הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
