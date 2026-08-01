0x0 מחיר היום

מחיר 0x0 (0X0) בזמן אמת היום הוא $ 0.00191023, עם שינוי של 8.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0X0 ל USD הוא $ 0.00191023 לכל 0X0.

0x0 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,702,802, עם היצע במחזור של 891.25M 0X0. ב‑24 השעות האחרונות, 0X0 סחר בין $ 0.00181935 (נמוך) ל $ 0.001922 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.500356, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 0X0 נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +21.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.74K.

0x0 (0X0) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 891.25M 891.25M 891.25M אספקה כוללת 891,250,000.0 891,250,000.0 891,250,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0x0 הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.74K. ההיצע במחזור של 0X0 הוא 891.25M, עם היצע כולל של 891250000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.