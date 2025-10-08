Tokenomics de Defidash (DEFIDASH)
Tokenomics et analyse de prix de Defidash (DEFIDASH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Defidash (DEFIDASH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Defidash (DEFIDASH)
Defidash Agent provides real time trading automation on X and Telegram. Additionally, Defidash provides real time market analytics utilizing over 40 AI data feeds. Defidash Agent is designed to learn from its environment and past actions, which means it can improve over time. This adaptation can lead to better trading outcomes and more efficient management of crypto assets. DeFiDash answers the call for an adaptive, insightful, and secure environment to monitor and manage digital assets.
Tokenomics de Defidash (DEFIDASH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Defidash (DEFIDASH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DEFIDASH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DEFIDASH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de DEFIDASH
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
