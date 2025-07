Informations sur Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Site officiel : https://hyperlane.xyz/ Livre blanc : https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5