En cours
Terminé
Déposez et tradez du ALTHEA pour gagner gros !
Cagnotte totale:
8,264 ALTHEA & 25,000 USDT
Déposez/tradez du CIRRCA pour gagner des récompenses
Cagnotte totale:
2,500,000 CIRRCA
Découvrez des airdrops de cryptomonnaies passionnants sur MEXC ! Gagnez des récompenses en effectuant des dépôts et des transactions, tout simplement !
Déposez et tradez du ALTHEA pour gagner gros !
Cagnotte totale:
8,264 ALTHEA & 25,000 USDT
Déposez/tradez du CIRRCA pour gagner des récompenses
Cagnotte totale:
2,500,000 CIRRCA
Les airdrops de cryptomonnaies sont des campagnes promotionnelles au cours desquelles des projets blockchain distribuent gratuitement des tokens ou des cryptomonnaies aux utilisateurs. En général, les utilisateurs effectuent des tâches simples comme s'inscrire, trader, déposer des fonds ou partager du contenu promotionnel pour recevoir ces tokens. Ces campagnes visent à attirer l'attention et à promouvoir une adoption plus large des cryptomonnaies.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'achat de tokens, veuillez contacter le service client de MEXC et fournir des informations détaillées. Nous vous aiderons rapidement à résoudre votre problème.Rejoignez les airdrops de cryptomonnaies sans plus attendre !