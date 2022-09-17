Les airdrops de cryptomonnaies sont des campagnes promotionnelles au cours desquelles des projets blockchain distribuent gratuitement des tokens ou des cryptomonnaies aux utilisateurs. En général, les utilisateurs effectuent des tâches simples comme s'inscrire, trader, déposer des fonds ou partager du contenu promotionnel pour recevoir ces tokens. Ces campagnes visent à attirer l'attention et à promouvoir une adoption plus large des cryptomonnaies.