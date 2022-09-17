Airdrop+

Découvrez des airdrops de cryptomonnaies passionnants sur MEXC ! Gagnez des récompenses en effectuant des dépôts et des transactions, tout simplement !

Cagnotte totale (USD)

41,533,978.85

Moyenne des récompenses pour les nouveaux utilisateurs (USD)

50.04

Projets

574

Participants

771,720
ALTHEA

Déposez et tradez du ALTHEA pour gagner gros !

En cours

Cagnotte totale:

8,264 ALTHEA & 25,000 USDT

781
Cirrca

Déposez/tradez du CIRRCA pour gagner des récompenses

En cours

Cagnotte totale:

2,500,000 CIRRCA

26

FAQ

Un airdrop de cryptomonnaies, c'est quoi ?

Les airdrops de cryptomonnaies sont des campagnes promotionnelles au cours desquelles des projets blockchain distribuent gratuitement des tokens ou des cryptomonnaies aux utilisateurs. En général, les utilisateurs effectuent des tâches simples comme s'inscrire, trader, déposer des fonds ou partager du contenu promotionnel pour recevoir ces tokens. Ces campagnes visent à attirer l'attention et à promouvoir une adoption plus large des cryptomonnaies.

Que dois-je faire si je rencontre des problèmes lors de l'achat de tokens sur MEXC ?

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'achat de tokens, veuillez contacter le service client de MEXC et fournir des informations détaillées. Nous vous aiderons rapidement à résoudre votre problème.Rejoignez les airdrops de cryptomonnaies sans plus attendre !