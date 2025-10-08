Informations sur le prix de Defidash (DEFIDASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01730989 Haut 24 h $ 0.01862457 Sommet historique $ 0.02970776 Prix le plus bas $ 0.01267725 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -6.00% Variation du prix (7 j) +7.13%

Le prix en temps réel de Defidash (DEFIDASH) est de $0.0173665. Au cours des dernières 24 heures, DEFIDASH a évolué entre un minimum de $ 0.01730989 et un maximum de $ 0.01862457, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEFIDASH est $ 0.02970776, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01267725.

En termes de performance à court terme, DEFIDASH a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -6.00% sur 24 heures et de +7.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Defidash (DEFIDASH)

Capitalisation boursière $ 347.71K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 347.71K Offre en circulation 20.00M Offre totale 20,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Defidash est de $ 347.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEFIDASH est de 20.00M, avec une offre totale de 20000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 347.71K.