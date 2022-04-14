Warena (RENA) -rahakkeen tokenomiikka
Warena (RENA) -rahakkeen tiedot
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game.
Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments.
The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
Warena (RENA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Warena (RENA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Warena (RENA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Warena (RENA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RENA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RENA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RENA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RENA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.