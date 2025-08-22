Warena – hinta (RENA)
-0.67%
-9.30%
+67.28%
+67.28%
Warena (RENA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00157576. Viimeisen 24 tunnin aikana RENA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0015297 ja korkeimmillaan $ 0.00174786 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RENA on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -9.30% 24 tunnin aikana ja +67.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Warena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 149.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.99M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 157.76K.
Tämän päivän aikana Warena – USD -hinta muuttui $ -0.000161659471168387.
Viimeisten 30 päivän aikana Warena – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013960319.
Viimeisten 60 päivän aikana Warena – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015688312.
Viimeisten 90 päivän aikana Warena – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009667324821926527.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000161659471168387
|-9.30%
|30 päivää
|$ +0.0013960319
|+88.59%
|60 päivää
|$ +0.0015688312
|+99.56%
|90 päivää
|$ +0.0009667324821926527
|+158.73%
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
