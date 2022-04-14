Solamander (SOLY) -rahakkeen tokenomiikka

Solamander (SOLY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Solamander (SOLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Solamander (SOLY) -rahakkeen tiedot

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://solyonsol.io/

Solamander (SOLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Solamander (SOLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 40.80K
$ 40.80K
Kokonaistarjonta:
$ 999.75M
$ 999.75M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.75M
$ 999.75M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 40.80K
$ 40.80K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0046885
$ 0.0046885
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002592
$ 0.00002592
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Solamander (SOLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Solamander (SOLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SOLY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.