Solamander – hinta (SOLY)
-0.22%
-3.82%
-7.48%
-7.48%
Solamander (SOLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0046885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLY on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, -3.82% 24 tunnin aikana ja -7.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Solamander-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M ja sen kokonaistarjonta on 999751126.6767591. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.85K.
Tämän päivän aikana Solamander – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Solamander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Solamander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Solamander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.82%
|30 päivää
|$ 0
|-10.23%
|60 päivää
|$ 0
|+13.70%
|90 päivää
|$ 0
|--
Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.
