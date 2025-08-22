Lisätietoja RUNNER-rahakkeesta

RUNNER-rahakkeen hintatiedot

RUNNER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RUNNER-rahakkeen tokenomiikka

RUNNER-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Runner on ETH-logo

Runner on ETH – hinta (RUNNER)

Ei listattu

1RUNNER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Runner on ETH (RUNNER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:49:38 (UTC+8)

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0041495
$ 0.0041495$ 0.0041495

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.03%

-24.40%

-24.40%

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RUNNER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RUNNER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0041495, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RUNNER on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -24.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 68.55K
$ 68.55K$ 68.55K

--
----

$ 68.55K
$ 68.55K$ 68.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Runner on ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RUNNER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.55K.

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Runner on ETH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Runner on ETH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Runner on ETH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Runner on ETH – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.03%
30 päivää$ 0-3.30%
60 päivää$ 0+44.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Runner on ETH (RUNNER)

Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show *Homestar Runner*. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a *Homestar Runner* episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Runner on ETH (RUNNER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Runner on ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Runner on ETH (RUNNER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Runner on ETH (RUNNER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Runner on ETH-rahakkeelle.

Tarkista Runner on ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

RUNNER paikallisiin valuuttoihin

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikka

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RUNNER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Runner on ETH (RUNNER)”

Paljonko Runner on ETH (RUNNER) on arvoltaan tänään?
RUNNER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RUNNER-USD-parin nykyinen hinta?
RUNNER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Runner on ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RUNNER markkina-arvo on $ 68.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RUNNER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RUNNER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli RUNNER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RUNNER saavutti ATH-hinnaksi 0.0041495 USD.
Mikä oli RUNNER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RUNNER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RUNNER-rahakkeen treidausvolyymi?
RUNNER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RUNNER tänä vuonna korkeammalle?
RUNNER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RUNNER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:49:38 (UTC+8)

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.