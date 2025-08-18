Mikä on TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TONCOIN” Paljonko TONCOIN (TON) on arvoltaan tänään? TON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.312 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TON-USD-parin nykyinen hinta? $ 3.312 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo TON -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on TONCOIN-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TON markkina-arvo on $ 8.50B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.57B USD . Mikä oli TON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TON saavutti ATH-hinnaksi 8.235022765920782 USD . Mikä oli TON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.39061681567469 USD . Mikä on TON-rahakkeen treidausvolyymi? TON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.30M USD . Nouseeko TON tänä vuonna korkeammalle? TON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TON-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

TONCOIN (TON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

