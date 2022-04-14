Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Runner on ETH (RUNNER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tiedot

Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s.

Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat.

Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner.

The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work.

https://runneroneth.xyz/

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Runner on ETH (RUNNER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RUNNER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RUNNER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RUNNER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RUNNER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RUNNER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RUNNER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RUNNER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

