Pharaohs-logo

Pharaohs – hinta (PHRZ)

Ei listattu

1PHRZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pharaohs (PHRZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:36:03 (UTC+8)

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.48%

-5.41%

-5.41%

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PHRZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHRZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PHRZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.48% 24 tunnin aikana ja -5.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.44K
$ 43.44K$ 43.44K

--
----

$ 65.41K
$ 65.41K$ 65.41K

4.25B
4.25B 4.25B

6,402,554,118.196705
6,402,554,118.196705 6,402,554,118.196705

Pharaohs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PHRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.25B ja sen kokonaistarjonta on 6402554118.196705. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.41K.

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pharaohs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pharaohs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pharaohs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pharaohs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.48%
30 päivää$ 0-7.77%
60 päivää$ 0+43.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pharaohs (PHRZ)

Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pharaohs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pharaohs (PHRZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pharaohs (PHRZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pharaohs-rahakkeelle.

Tarkista Pharaohs-rahakkeen hintaennuste nyt!

PHRZ paikallisiin valuuttoihin

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHRZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pharaohs (PHRZ)”

Paljonko Pharaohs (PHRZ) on arvoltaan tänään?
PHRZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PHRZ-USD-parin nykyinen hinta?
PHRZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pharaohs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PHRZ markkina-arvo on $ 43.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PHRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PHRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.25B USD.
Mikä oli PHRZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PHRZ saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PHRZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PHRZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PHRZ-rahakkeen treidausvolyymi?
PHRZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PHRZ tänä vuonna korkeammalle?
PHRZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHRZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.