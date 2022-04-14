Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka
Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tiedot
Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.
Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PHRZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHRZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
