Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pharaohs (PHRZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tiedot

Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.

Virallinen verkkosivusto:
https://phrz.io
Valkoinen paperi:
https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 46.52K
$ 46.52K
Kokonaistarjonta:
$ 6.40B
$ 6.40B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.25B
$ 4.25B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 70.04K
$ 70.04K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00064065
$ 0.00064065
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000683
$ 0.00000683
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pharaohs (PHRZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PHRZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHRZ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PHRZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHRZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PHRZ-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PHRZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHRZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.