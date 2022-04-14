Neroboss (NEROBOSS) -rahakkeen tokenomiikka
Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members.
Neroboss (NEROBOSS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Neroboss (NEROBOSS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NEROBOSS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEROBOSS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
