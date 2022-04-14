Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Mithrandir Token (MITHR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tiedot

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR).

The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.mithr.io/
Valkoinen paperi:
https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 178.29K
$ 178.29K$ 178.29K
Kokonaistarjonta:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 27.78M
$ 27.78M$ 27.78M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00747245
$ 0.00747245$ 0.00747245
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00294158
$ 0.00294158$ 0.00294158
Nykyinen hinta:
$ 0.00641899
$ 0.00641899$ 0.00641899

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MITHR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MITHR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MITHR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MITHR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MITHR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MITHR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MITHR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.