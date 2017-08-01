Loopring (LRC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Loopring (LRC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Loopring (LRC) -rahakkeen tiedot Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Virallinen verkkosivusto: https://loopring.org Valkoinen paperi: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Osta LRC-rahaketta nyt!

Loopring (LRC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Loopring (LRC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 121.65M $ 121.65M $ 121.65M Kokonaistarjonta: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 122.25M $ 122.25M $ 122.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Nykyinen hinta: $ 0.08898 $ 0.08898 $ 0.08898 Lue lisää Loopring (LRC) -rahakkeen hinnasta

Loopring (LRC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Loopring (LRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LRC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LRC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LRC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LRC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LRC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Loopring (LRC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LRC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LRC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Loopring (LRC) -rahakkeen hintahistoria LRC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LRC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LRC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LRC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LRC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LRC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!