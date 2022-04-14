Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen tokenomiikka
Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen tiedot
Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes.
Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.
Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Maya Protocol (CACAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CACAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CACAO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CACAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CACAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CACAO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CACAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CACAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.