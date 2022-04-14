Kris (KRIS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kris (KRIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Kris (KRIS) -rahakkeen tiedot

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.

Key Features:

Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.

Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.

Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.

Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.

ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.

Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

Virallinen verkkosivusto:
https://kristoken.xyz
Valkoinen paperi:
https://kristoken.xyz/roadmap

Kris (KRIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kris (KRIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 271.74K
$ 271.74K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 271.74K
$ 271.74K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00030301
$ 0.00030301
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00006735
$ 0.00006735
Nykyinen hinta:
$ 0.00027136
$ 0.00027136

Kris (KRIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kris (KRIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KRIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KRIS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KRIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KRIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KRIS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KRIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KRIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.