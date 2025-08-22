Kris – hinta (KRIS)
Kris (KRIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00025106. Viimeisen 24 tunnin aikana KRIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00024247 ja korkeimmillaan $ 0.0002586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KRIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00028013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006735.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KRIS on muuttunut -1.74% viimeisen tunnin aikana, +2.02% 24 tunnin aikana ja -0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kris-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 251.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KRIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 251.06K.
Tämän päivän aikana Kris – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kris – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000447987.
Viimeisten 60 päivän aikana Kris – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003886636.
Viimeisten 90 päivän aikana Kris – USD -hinnan muutos oli $ +0.00001377102450300638.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.02%
|30 päivää
|$ +0.0000447987
|+17.84%
|60 päivää
|$ +0.0003886636
|+154.81%
|90 päivää
|$ +0.00001377102450300638
|+5.80%
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
