What is the project about?
RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated.
What makes your project unique?
Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet.
History of your project.
The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps.
What’s next for your project?
RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc
What can your token be used for?
Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary.
Jim (JIM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Jim (JIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä JIM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JIM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät JIM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JIM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
