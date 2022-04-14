Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Elmo (ELMO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Elmo (ELMO) -rahakkeen tiedot

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token.

What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform.

History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers.

What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team.

What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.elmoerc.io

Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Elmo (ELMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 600.53K
$ 600.53K
Kokonaistarjonta:
$ 293.20M
$ 293.20M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 293.20M
$ 293.20M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 600.53K
$ 600.53K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03034979
$ 0.03034979
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00204817
$ 0.00204817

Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ELMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELMO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ELMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ELMO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ELMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

