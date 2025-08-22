Lisätietoja ELMO-rahakkeesta

Elmo-logo

Elmo – hinta (ELMO)

Ei listattu

1ELMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00189841
$0.00189841$0.00189841
+0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Elmo (ELMO) -hintakaavio
Elmo (ELMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00185426
$ 0.00185426$ 0.00185426
24 h:n matalin
$ 0.00190204
$ 0.00190204$ 0.00190204
24 h:n korkein

$ 0.00185426
$ 0.00185426$ 0.00185426

$ 0.00190204
$ 0.00190204$ 0.00190204

$ 0.03034979
$ 0.03034979$ 0.03034979

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.54%

-11.44%

-11.44%

Elmo (ELMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00189841. Viimeisen 24 tunnin aikana ELMO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00185426 ja korkeimmillaan $ 0.00190204 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03034979, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELMO on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -11.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elmo (ELMO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 556.18K
$ 556.18K$ 556.18K

--
----

$ 556.18K
$ 556.18K$ 556.18K

293.22M
293.22M 293.22M

293,216,794.3693362
293,216,794.3693362 293,216,794.3693362

Elmo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 556.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ELMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 293.22M ja sen kokonaistarjonta on 293216794.3693362. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 556.18K.

Elmo (ELMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Elmo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Elmo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008329756.
Viimeisten 60 päivän aikana Elmo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031432002.
Viimeisten 90 päivän aikana Elmo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011128623719377377.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.54%
30 päivää$ -0.0008329756-43.87%
60 päivää$ +0.0031432002+165.57%
90 päivää$ -0.0011128623719377377-36.95%

Mikä on Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Elmo (ELMO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Elmo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elmo (ELMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elmo (ELMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elmo-rahakkeelle.

Tarkista Elmo-rahakkeen hintaennuste nyt!

ELMO paikallisiin valuuttoihin

Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikka

Elmo (ELMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elmo (ELMO)”

Paljonko Elmo (ELMO) on arvoltaan tänään?
ELMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00189841 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELMO-USD-parin nykyinen hinta?
ELMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00189841. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elmo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELMO markkina-arvo on $ 556.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 293.22M USD.
Mikä oli ELMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELMO saavutti ATH-hinnaksi 0.03034979 USD.
Mikä oli ELMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ELMO-rahakkeen treidausvolyymi?
ELMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ELMO tänä vuonna korkeammalle?
ELMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Elmo (ELMO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.